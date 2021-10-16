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На юге пресекли незаконный провоз буржуек, шампуня и рыбы

На юге Кыргызстана пограничники пресекли незаконный ввоз крупных партий печей-буржуек, шампуня и замороженной рыбы. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

В Кадамджайском районе Баткенской области пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали автомашину Hyundai-Porter. Водитель пытался ввезти из Узбекистана в Кыргызстан 32 печки-буржуйки.

Пограничники Лейлекского погранотряда задержали автомашину Mercedes Benz Sprinter. Он собирался вывезти в Таджикистан 250 коробок шампуня. Позже в селе Жаштык Лейлекского района задержан водитель автомобиля, который пытался нелегально провезти на территорию Таджикистана 3 тонны свежемороженой рыбы.

«После оформления соответствующих документов все задержанные и контрабандные грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210635/
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