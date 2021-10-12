Внимание, розыск! Милиция два года не может найти исчезнувшего Андрея Радионова

ОВД Панфиловского района больше двух лет не может найти без вести пропавшего 40-летнего Андрея Радионова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В середине августа 2019 года мужчина вышел из своего дома в селе Алексеевка и не вернулся. В конце августа он выходил на связь с родственниками и сообщал, что работает на одной из пасек в Панфиловском районе.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Разыскиваемый

189 сантиметров

«Приметы без вести пропавшего: рост, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие светлые, сутулый. Особые приметы: при ходьбе хромает, на лице над бровью шрам», — говорится в ориентировке.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят сообщить по номерам телефонов: 0312607989, 0312438885, 0557080387 и 0556102423.