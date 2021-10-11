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В Бишкеке спецназ задержал мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в хранении огнестрельного оружия, который находился в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД столицы.

«28 сентября поступила информация о том, что некий мужчина, имеющий псевдоним Х., хранит при себе огнестрельное оружие. 31-летний подозреваемый был задержан оперативниками криминальной милиции Октябрьского РУВД совместно со спецназом ГУВД Бишкека. При личном досмотре у него были обнаружены пистолет Макарова со стертыми номерами и патроны к нему», — сказали в УВД.

Отмечается, что подозреваемый находился в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений по следующим статьям УК КР (старой редакции):

  • 231 (Организация преступного сообщества);
  • 172 (Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством);
  • 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);
  • 97 (Убийство);
  • 164 (Кража);
  • 168 (Разбой);
  • 245 (Хищение или вымогательство огнестрельного оружия);
  • 174 (Умышленное уничтожение чужого имущества);
  • 348 (Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов и печатей).

Задержанный водворен в ИВС ГУВД столицы. Назначены экспертизы. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210001/
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