В Бишкеке спецназ задержал мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в хранении огнестрельного оружия, который находился в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД столицы.

«28 сентября поступила информация о том, что некий мужчина, имеющий псевдоним Х., хранит при себе огнестрельное оружие. 31-летний подозреваемый был задержан оперативниками криминальной милиции Октябрьского РУВД совместно со спецназом ГУВД Бишкека. При личном досмотре у него были обнаружены пистолет Макарова со стертыми номерами и патроны к нему», — сказали в УВД.

Отмечается, что подозреваемый находился в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений по следующим статьям УК КР (старой редакции):

231 (Организация преступного сообщества);

172 (Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством);

241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

97 (Убийство);

164 (Кража);

168 (Разбой);

245 (Хищение или вымогательство огнестрельного оружия);

174 (Умышленное уничтожение чужого имущества);

348 (Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов и печатей).

Задержанный водворен в ИВС ГУВД столицы. Назначены экспертизы. Расследование продолжается.