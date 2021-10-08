Убийство Лимонти. Двух свидетелей допросят онлайн

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

В ходе заседания выяснилось, что двое свидетелей, проживающих в Нарынской области, не явились на судебное заседание.

Гособвинитель Тамара Тилекеева объяснила, что оба свидетеля несколько раз приезжали издалека, но заседания откладывались. В связи с этим сегодня они не приехали.

Прокурор просила допросить свидетелей онлайн.

Фото 24.kg. Подозреваемый в убийстве кримавторитета по прозвищу Лимонти Талгат Шамиев

Адвокат обвиняемого Талгата Шамиева Жаныбек Монолбаев просил суд в принудительном порядке привести свидетелей в суд.

Председательствующий на процессе Мирлан Термечиков удовлетворил ходатайство прокурора. По его словам, свидетелей допросят в режиме онлайн в Нарынском городском суде.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998-м члена ОПГ Имангазы Шамиева.