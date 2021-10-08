10:33
USD 84.79
EUR 98.03
RUB 1.17
Происшествия

В Базар-Коргоне член ОПГ вымогал у бизнесмена деньги. Его задержали

В Базар-Коргонском районе за вымогательство задержан член ОПГ. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что член ОПГ по прозвищу Малик вымогал деньги у частного предпринимателя.

«Шантажируя бизнесмена и угрожая насилием, подозреваемый получил от него 80 тысяч сомов, а также золотые изделия и мобильный телефон. Общий размер ущерба потерпевшему составил порядка 100 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство» УК КР. Задержанный водворен в ИВС ОВД Базар-Коргонского района», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209722/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош участковый вымогал деньги за прекращение уголовного дела
В Кыргызстане задержали гражданина Казахстана. Он член ОПГ
Задержан член ОПГ, с осени прошлого года вымогавший деньги у бизнеса
В ошском аэропорту пограничники вымогали деньги у иностранцев. Возбуждено дело
Директор Иссык-Кульского Госрегистра вымогал земельный участок. Его задержали
Правозащитники обеспокоены водворением Курсана Асанова в СИЗО-50
В Оше за вымогательство взятки задержаны преподаватель вуза и учитель школы
Бывшего начальника южного управления СБНОН признали виновным
Вымогавшего взятку милиционера приговорили к штрафу
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1 до 3 октября
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке из&nbsp;Национального госпиталя сбежал пациент В Бишкеке из Национального госпиталя сбежал пациент
На&nbsp;Иссык-Куле в&nbsp;ДТП погибли родители Рыспека Акматбаева На Иссык-Куле в ДТП погибли родители Рыспека Акматбаева
Блогер сжег машину и&nbsp;оставил ее&nbsp;догорать на&nbsp;Ала-Арчинском водохранилище Блогер сжег машину и оставил ее догорать на Ала-Арчинском водохранилище
Ущерб в&nbsp;2,5 миллиона сомов. Сотрудники больницы Токмака присвоили крупную сумму Ущерб в 2,5 миллиона сомов. Сотрудники больницы Токмака присвоили крупную сумму
Бизнес
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; доступны онлайн и&nbsp;без комиссии в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Услуги «Айыл Банка» доступны онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
&laquo;Газкомм&raquo;. Будущее за&nbsp;экологически чистым и&nbsp;экономичным топливом «Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом
&laquo;Газкомм&raquo;. Как обогреть свой дом без лишних проблем «Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем
8 октября, пятница
10:32
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 окт...
10:31
COVID-19 в мире. Заразились более 236,4 миллиона, умерли более 4,8 миллиона
10:27
Надо было учиться. Мэр Токмака не смог прочитать текст поздравления учителям
10:26
Мээрим Жуманазарова дала интервью после победы на ЧМ мира по борьбе. Что сказала
10:22
В Казахстане дальнобойщики протестуют против дефицита солярки