В Базар-Коргоне член ОПГ вымогал у бизнесмена деньги. Его задержали

В Базар-Коргонском районе за вымогательство задержан член ОПГ. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что член ОПГ по прозвищу Малик вымогал деньги у частного предпринимателя.

«Шантажируя бизнесмена и угрожая насилием, подозреваемый получил от него 80 тысяч сомов, а также золотые изделия и мобильный телефон. Общий размер ущерба потерпевшему составил порядка 100 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство» УК КР. Задержанный водворен в ИВС ОВД Базар-Коргонского района», — сообщили в ведомстве.