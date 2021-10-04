12:14
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Происшествия

Пограничники пресекли контрабанду сигарет на 19 миллионов сомов

На контрольно-пропускном пункте «Кен-Булун-автодорожный» близ города Токмака пресекли незаконный провоз незадекларированного груза через границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что на КПП прибыла грузовая автомашина Scania под управлением 30-летнего мужчины. Он направлялся из Кыргызстана в Казахстан.

«В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил груз — 242 тысячи 500 пачек сигарет различных наименований и без акцизных марок. У водителя отсутствовали сопроводительные документы на товар. По предварительным данным, стоимость задержанных сигарет составила более 19 миллионов 400 тысяч сомов. Задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209186/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
В ошском аэропорту пограничники вымогали деньги у иностранцев. Возбуждено дело
В Таласской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
Задержание кыргызстанца. В Погранслужбе рассказали подробности инцидента
В Минобороны объяснили, почему их военные не участвовали в конфликте в Баткене
В Баткенской области пограничники задержали контрабанду на 400 тысяч сомов
В Кыргызстан пытались провезти контрабанду лекарств на 2,6 миллиона сомов
Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
Не хотел служить. В Погранслужбе рассказали подробности ранения солдата
Кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту
Забор на неописанном участке границы. Подробности от Пограничной службы
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Бишкек пешком. Жители Кара-Суу вышли на&nbsp;марш против Тилека Матраимова Из Оша в Бишкек пешком. Жители Кара-Суу вышли на марш против Тилека Матраимова
Кыргызстанки в&nbsp;Москве устроили массовую драку Кыргызстанки в Москве устроили массовую драку
Оборот 2&nbsp;миллиона сомов в&nbsp;сутки. В&nbsp;городе&nbsp;Ош выявлен подпольный цех с&nbsp;просрочкой Оборот 2 миллиона сомов в сутки. В городе Ош выявлен подпольный цех с просрочкой
Мать шестерых детей арестовали. Адвокат просит президента взять дело на&nbsp;контроль Мать шестерых детей арестовали. Адвокат просит президента взять дело на контроль
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
4 октября, понедельник
12:09
Пограничники пресекли контрабанду сигарет на 19 миллионов сомов Пограничники пресекли контрабанду сигарет на 19 миллион...
12:07
COVID-19. Минздрав КР готовится к новому штамму — нигерийскому
11:55
На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
11:53
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 октября
11:44
Российский боец нокаутировал кыргызстанца в турнире по смешанным единоборствам