Пограничники пресекли контрабанду сигарет на 19 миллионов сомов

На контрольно-пропускном пункте «Кен-Булун-автодорожный» близ города Токмака пресекли незаконный провоз незадекларированного груза через границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что на КПП прибыла грузовая автомашина Scania под управлением 30-летнего мужчины. Он направлялся из Кыргызстана в Казахстан.



«В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил груз — 242 тысячи 500 пачек сигарет различных наименований и без акцизных марок. У водителя отсутствовали сопроводительные документы на товар. По предварительным данным, стоимость задержанных сигарет составила более 19 миллионов 400 тысяч сомов. Задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.