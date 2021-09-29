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Происшествия

Следствие МВД наложило незаконный арест на лицензии одной из компаний

Следственная служба МВД наложила незаконный арест на лицензии одного из закрытых акционерных обществ. Генеральная прокуратура добилась его отмены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 9 января следственной службой МВД по обращению гражданина М.А. было зарегистрировано досудебное производство в отношении общества «Г.Р.». Несмотря на то что компания выплатила в бюджет государства всю задолженность по налогам и сборам, а это подтверждается справками налоговых органов, следователь спустя практически пять месяцев необоснованно внес в судебные органы постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на лицензии ЗАО «Г.Р.». Ходатайство было удовлетворено», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что наложенный арест на лицензии отменен, досудебное производство в отношении компании прекращено.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208757/
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