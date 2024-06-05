14:03
USD 87.55
EUR 95.26
RUB 0.98
Власть

Максат Асаналиев рассказал о планах, которые реализует на посту генпрокурора

В парламенте депутаты рассматривают кандидатуру Максата Асаналиева на пост генерального прокурора Кыргызстана.

Депутат Русланбек Жакышов поинтересовался, каких изменений стоить ждать в системе прокуратуры.

Максат Асаналиев ответил, что есть много проблем.

«Я, как сотрудник прокуратуры, знаком с этими проблемами. В первую очередь это обращения граждан. Подавляющее большинство жалуются на качество следствия, не согласны с решением судов и прокуратуры. Это говорит о том, что нужно проводить качественную работу с обращениями граждан. У сотрудников системы прокуратуры должна быть компетенция. Рассматривать заявления граждан в рамках закона и проводить разъяснительные работы», — отметил он.

Кандидат добавил, что в системе прокуратуры есть некоторые сотрудники, замешанные в коррупции.

«От таких надо избавляться. Проводить чистку в системе. На это потребуется время», — сказал Максат Асаналиев.

Нардеп также спросил, что в 2023 году в Наццентр по предупреждению пыток поступило 119 заявлений с жалобами на пытки.

«Какую работу вы будете проводить как генпрокурор в этом направлении?» — обратился к Асаналиеву депутат.

Максат Асаналиев ответил, что введены изменения в кодексы и при соблюдении этих норм статистика количества фактов пыток станет меньше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295860/
просмотров: 547
Версия для печати
Материалы по теме
Максат Асаналиев утвержден Жогорку Кенешем на должность генерального прокурора
ЖК рассматривает кандидатуру Максата Асаналиева на должность генпрокурора
Уволен заместитель генерального прокурора Кубан Адыл уулу
По актам прокурорского реагирования государству возместили 738 миллионов сомов
Милиционеры Бишкека подделывали уголовные дела и подписи потерпевших
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку
Ущерб 3,3 миллиона сомов. В Бишкеке задержан глава ГП «Аскер Курулуш»
Генпрокурор КР поднял вопрос перевода осужденных в КНР кыргызстанцев на родину
В Минтрансе ответили на сообщение прокуратуры о присвоении 104 миллионов сомов
Больше 10 миллионов сомов присвоило руководство предприятия «Кыргызавтожол»
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27-31 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 мая
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Садыр Жапаров ответил на&nbsp;расследование OCCRP, Temirov Live и&nbsp;Kloop о&nbsp;коррупции Садыр Жапаров ответил на расследование OCCRP, Temirov Live и Kloop о коррупции
Бизнес
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
Elite House выходит из&nbsp;черного списка Госстроя Elite House выходит из черного списка Госстроя
5 июня, среда
13:56
Финансировал ОПГ Кольбаева. Объявлен в розыск казахстанский предприниматель Финансировал ОПГ Кольбаева. Объявлен в розыск казахстан...
13:48
Максат Асаналиев утвержден Жогорку Кенешем на должность генерального прокурора
13:22
Максат Асаналиев рассказал о планах, которые реализует на посту генпрокурора
13:20
Кыргызстан начал первое в мире исследование устойчивости к антибиотикам
13:00
В Бишкеке становится все жарче. Прогноз на 6-9 июня