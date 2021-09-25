В Узгене молодой парень стрелял из автомата Калашникова. Его задержали

В Оше задержан 20-летний парень, стрелявший в воздух. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что в социальных сетях распространили видео, где на тое неизвестный человек выстрелил в воздух из оружия, похожего на автомат Калашникова.

«В ходе проверки выяснилось, что это произошло сегодня в Узгенском районе. По полученной информации, молодой человек приехал в Ош. Подозреваемый был задержан сотрудниками УВД южной столицы. Его личность установлена, им является 20-летний А.Ш. В настоящий момент оружие изъято и подозреваемый передан в территориальный отдел милиции по подследственности», — сообщили в УВД.