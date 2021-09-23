Суицид девушки в Кемине. Милиция возбудила уголовное дело

По факту суицида 23-летней девушки в Орловке Кеминского района возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства» УК КР.

«Для установления причин смерти назначен ряд экспертиз. На теле девушки, кроме странгуляционной борозды (следов от веревки), не было обнаружено никаких повреждений. Только после заключения экспертов будет дана юридическая оценка», — сказали в ГУВД.

Напомним, ранее родственники 23-летней Медины заявили, что к смерти девушки может быть причастен ее гражданский супруг.