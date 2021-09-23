11:40
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Происшествия

Суицид девушки в Кемине. Милиция возбудила уголовное дело

По факту суицида 23-летней девушки в Орловке Кеминского района возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства» УК КР.

«Для установления причин смерти назначен ряд экспертиз. На теле девушки, кроме странгуляционной борозды (следов от веревки), не было обнаружено никаких повреждений. Только после заключения экспертов будет дана юридическая оценка», — сказали в ГУВД.

Напомним, ранее родственники 23-летней Медины заявили, что к смерти девушки может быть причастен ее гражданский супруг.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208080/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине девушка покончила с собой. Родные считают, что ее убили
В Кеминском районе открыли инфекционное отделение за 17,5 миллиона сомов
В селе Бообек открыли ученический корпус за 28,3 миллиона сомов
ВОЗ: Каждая сотая смерть в мире происходит в результате самоубийства
В Сузакском районе пыталась утопиться женщина. Ее спасли местные жители
В Баткене застрелился солдат Пограничной службы
Мальчик выпрыгнул из окна школы. Отец считает, что его довели до попытки суицида
Побег из ИВС Кемина. Задержан второй сбежавший
Осознал, что сделал, и решил повеситься. В ИВС Сокулукского района произошло ЧП
В Джалал-Абадской области мужчина пытался покончить жизнь самоубийством
Популярные новости
Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой
В&nbsp;Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки В Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на&nbsp;трассе в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;, задержали Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
По&nbsp;факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов По факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов
Бизнес
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
Филиал &laquo;Бай Тушума&raquo; встречает клиентов в&nbsp;новом офисе Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе
23 сентября, четверг
11:26
Суицид девушки в Кемине. Милиция возбудила уголовное дело Суицид девушки в Кемине. Милиция возбудила уголовное де...
11:26
Продажа справок о вакцинации. Чиновники перекладывают ответственность на СМИ
11:11
Рабство кыргызстанцев. МИД прокомментировал ситуацию в Словакии
10:55
По итогам 2021 года инфляция в Кыргызстане достигнет 10 процентов
10:38
В Бишкеке сменился вице-мэр, курирующий транспортную сферу