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Происшествия

В Кемине девушка покончила с собой. Родные считают, что ее убили

В селе Орловка Кеминского района покончила с собой 23-летняя девушка. Об этом 24.kg сообщили ее родственники.

Уточняется, что у Медины остался четырехлетний сын.

«Труп обнаружил гражданский муж Медины. Она повесилась у себя в квартире, а супруг ее якобы снял с петли самостоятельно. Это произошло 19 сентября. Тело Медины было все в синяках, и это не трупные пятна. Мы считаем, что к смерти, возможно, причастен гражданский муж, так как он периодически бил ее. Мы написали заявление в милицию, в Республиканском центре судмедэкспертизы должны дать заключение, врачам из кеминского морга мы не доверяем. Следователи не могут принять решение без результата  судмедэкспертизы», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208032/
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