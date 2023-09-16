Расследование дела контрактника Минобороны, который покончил с собой, прекращено

Военная прокуратура провела доследственную проверку по факту самострела военнослужащего войсковой части 35524 Минобороны. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что рядовой Р.К. выстрелил в себя 9 июля в 21.20 в войсковой части, расположенной в селе Маргун Лейлекского района.

«Военной прокуратурой Баткенского гарнизона проведена доследственная проверка. По итогам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в чьих-либо действиях. Установлено, что причиной самострела явились семейные проблемы военнослужащего», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в июле Минобороны сообщало, что военнослужащий скончался в результате неосторожного обращения с оружием. В ведомстве заявили, что ЧП произошло во время несения службы в суточном наряде. Погибшему было 19 лет.