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Власть

Депутат просит президента отозвать разрешение на добычу золота в Чон-Кемине

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Балбак Тулобаев сделал обращение к президенту Садыру Жапарову с просьбой отозвать разрешение на добычу золотого месторождения Далпран в Кеминском районе Чуйской области.

Первый заместитель полномочного представителя президента в регионе Самат Исманов отметил, что разрешение на разработку месторождения китайской компанией получено еще в 2019 году.

«Да, разрешение получено при прежней власти. Глава государства думает о народе. Жители района против разработки этого месторождения. Там всего тонна золота. Думаю, президент не даст разрушать район из-за тонны золота. Давайте лучше Ак-Тюз разрабатывать, там местные жители не против», — сказал Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319421/
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