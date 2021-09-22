Цифра дня. 14 тысяч 887 нарушений ПДД за неделю совершили водители Кыргызстана

В Кыргызстане за неделю сотрудники ГУОБДД выявили 14 тысяч 887 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На первом месте неподчинение требованиям дорожных знаков — 6 тысяч 579 нарушений. На втором — нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 4 тысячи 847. На третьем — превышение скоростного режима — 1 тысяча 993 нарушения.

173 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что на штрафную стоянку было поставлено 689 автомобилей. В ГУОБДД призывают автовладельцев соблюдать Правила дорожного движения и напоминают о тяжелых последствиях их игнорирования.