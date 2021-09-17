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Контрабандисты пытались вывезти уголь из Кыргызстана в Таджикистан

В Лейлекском районе пограничники пресекли незаконный провоз контрабандного груза через государственную границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что в местности Майты пограничный наряд задержал две грузовые автомашины Mercedes-Benz и MAN.

«Увидев пограничников, нарушители попытались скрыться. Пограничный наряд был вынужден совершить предупредительные выстрелы в воздух, а после того, как машины продолжили движение, выстрелить по колесам, после чего машины остановились. Водители транспортных средств пытались вывезти из Кыргызстана в Таджикистан 15 тонн угля без разрешительных документов. После оформления документов задержанные водители и уголь были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в Погранслужбе.

 

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207472/
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