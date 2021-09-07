Гибель Владимира Волошина. В морге рассказали хронологию событий

Замдиректора Республиканского центра судебно-медицинских экспертиз Эрнис Акунов рассказал 24.kg хронологию событий, приведших к захоронению без вести пропавшего Владимира Волошина в общей могиле с неизвестными и невостребованными телами.

Фото Совета общественной безопасности

«22 июля тело Владимира Волошина обнаружили на территории Свердловского района столицы. В тот же день примерно в 17.30 оно поступило к нам в морг. 23 июля эксперту поручают его судебно-медицинское исследование. При осмотре одежды он находит паспорт. Обычно милиция проверяет карманы на наличие документов на месте обнаружения трупа. Но этого ими сделано не было», — говорит он.

После обнаружения документов эксперт связался с сотрудниками Свердловского РУВД и сообщил им о находке. В тот же день он передал милиционерам паспорт, чтобы они могли разыскать родственников умершего и выписать новое постановление, в котором Волошин проходил бы уже как установленный, а не как неизвестный.

«После этого наш эксперт ушел в отпуск. Близкие Волошина уверяют, что при первом опознании им наши сотрудники заявили, что в морге тел европейской национальности нет», — пояснил Эрнис Акунов.

Дело в том, что в постановлении следователя о назначении экспертизы было написано «неизвестный мужчина азиатской национальности».

«Наш эксперт, найдя паспорт, сообщил милиции об этой ошибке, но сам исправить ее в постановлении не мог — не имел права. Для этого милиции и был передан паспорт — для исправления неточности», — продолжает замдиректора морга.

По той же причине, по его словам, эксперт не приложил фотографию Волошина к протоколу.

Когда в морг поступает тело неизвестного человека, заводится специальная карточка, к которой прикладывается его фотография. Но, так как был обнаружен паспорт, так как понадеялись на сотрудников милиции, заводить эту карточку не стали. Эрнис Акунов

Выждав положенный месяц, сотрудники морга захоронили Владимира Волошина как неизвестного.

«Я сказал эксперту: «Неужели, уходя в отпуск, вы не могли хотя бы в журналах где-то оставить на полях заметку, чтобы мы могли дальше сориентироваться и разобраться в ситуации?» Я ни в коем случае не оправдываю наших сотрудников и не снимаю с них ответственности. Произошла ужасная ситуация», — заключил Эрнис Акунов.

Напомним, Владимир Волошин пропал в Бишкеке 21 июля. Его поисками занимались волонтеры. Сестра без вести пропавшего ранее обращалась в редакцию с жалобой на бездействие со стороны милиции. Правоохранители, по ее словам, не проявляли к этому делу никакого интереса. Позже в Первомайском РУВД столицы заверили, что розыск мужчины ведется.

Близкие без вести пропавшего лишь спустя полтора месяца совершенно случайно выяснили, что Волошин был похоронен 28 августа в общей могиле вместе с другими неопознанными телами.

Оказалось, что он умер еще 22 июля. На улице в «Востоке-5» ему стало плохо с сердцем, он упал и сильно ударился головой. Погиб от черепно-мозговой травмы. В морге его оформили как неизвестного. Искавшие мужчину коллеги и близкие не смогли опознать Волошина, так как судмедэксперт забыл распечатать его фотографии. На снимках, представленных им во время двух опознаний, его не было.

Непонятным остается и то, почему два столичных РУВД — Первомайское, где изначально занимались поиском Волошина, и Свердловское, где обнаружили его тело, не стали обмениваться информацией.

За комментариями по поводу произошедшего редакция обратилась в пресс-службу ГУВД Бишкека. Однако столичная милиция уже вторые сутки предпочитает отмалчиваться.