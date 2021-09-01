Бишкекчанин просит оштрафовать водителя, выехавшего на встречную полосу

Горожанин Тем Колосов просит оштрафовать водителя, выехавшего на встречную полосу с детьми в салоне. Запись с видеорегистратора он опубликовал на своей странице в Facebook.

По ней видно, что инцидент произошел сегодня утром, примерно в 8.30.

«Доброе утро! А для кого-то утро могло бы стать грустным. Если бы я не затормозил, снес бы эту Audi с детьми на заднем сиденье. В итоге что бы было: пострадали дети, непристегнутые, естественно. Водитель лишился бы автомобиля и покупал мне новую машину. А все почему? Потому что у него «хлебушек» вместо мозга. И он — самый умный — решил объехать пробку по встречной полосе», — комментирует дорожный инцидент Тем Колосов.

Он отметил, что опубликовал видео, чтобы сотрудники УПСМ выписали водителю Audi штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.

«Я, возможно, чуть-чуть насыплю в мозг ему мыслей, и он не будет так грубо нарушать ПДД. Тем самым перестанет подвергать детей опасности», — заключил Тем Колосов.