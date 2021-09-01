13:21
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Происшествия

Бишкекчанин просит оштрафовать водителя, выехавшего на встречную полосу

Горожанин Тем Колосов просит оштрафовать водителя, выехавшего на встречную полосу с детьми в салоне. Запись с видеорегистратора он опубликовал на своей странице в Facebook.

По ней видно, что инцидент произошел сегодня утром, примерно в 8.30.

«Доброе утро! А для кого-то утро могло бы стать грустным. Если бы я не затормозил, снес бы эту Audi с детьми на заднем сиденье. В итоге что бы было: пострадали дети, непристегнутые, естественно. Водитель лишился бы автомобиля и покупал мне новую машину. А все почему? Потому что у него «хлебушек» вместо мозга. И он — самый умный — решил объехать пробку по встречной полосе», — комментирует дорожный инцидент Тем Колосов.

Он отметил, что опубликовал видео, чтобы сотрудники УПСМ выписали водителю Audi штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.

«Я, возможно, чуть-чуть насыплю в мозг ему мыслей, и он не будет так грубо нарушать ПДД. Тем самым перестанет подвергать детей опасности», — заключил Тем Колосов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205679/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Только за три дня в двух районах Чуйской области задержали 14 пьяных водителей
Более 3 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Чуйской области за минувшую неделю
В Бишкеке и Токмаке появятся новые камеры «Безопасного города»
В Бишкеке за семь месяцев ПДД нарушили 177 тысяч 513 раз
Инспекторы ГУОБДД проверили водителей маршруток на знание ПДД. Что получилось
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 196 нарушений Правил дорожного движения
Последствия снижения штрафов? За полгода в Кыргызстане в ДТП погибли 329 человек
93 тысячи сомов штрафа за нарушения ПДД нашли у водителя в Бишкеке
В Бишкеке за два дня выявили 1 тысячу 413 нарушений ПДД
Популярные новости
Стрельба в&nbsp;Бишкеке. Показания милиционера расходятся с&nbsp;записью видеокамер Стрельба в Бишкеке. Показания милиционера расходятся с записью видеокамер
Стрельба в&nbsp;Бишкеке. Невеста рассказала, как убили ее&nbsp;жениха Чингиза Абдыраева Стрельба в Бишкеке. Невеста рассказала, как убили ее жениха Чингиза Абдыраева
Избиение девушки в&nbsp;караоке-клубе. В&nbsp;милиции рассказали подробности Избиение девушки в караоке-клубе. В милиции рассказали подробности
Стрельба в&nbsp;Бишкеке. ГКНБ задержал еще троих милиционеров Стрельба в Бишкеке. ГКНБ задержал еще троих милиционеров
Бизнес
Открыта регистрация на&nbsp;восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий
Beeline поздравляет с&nbsp;Днем независимости и&nbsp;дарит бесплатные звонки за&nbsp;рубеж Beeline поздравляет с Днем независимости и дарит бесплатные звонки за рубеж
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
1 сентября, среда
13:14
Бишкекчанин просит оштрафовать водителя, выехавшего на встречную полосу Бишкекчанин просит оштрафовать водителя, выехавшего на ...
13:02
Зачем Камчыбек Ташиев приложил руку к груди на параде, объяснили в ГКНБ
12:48
После празднования Дня независимости с площади Ала-Тоо вывезли 4 тонны мусора
12:27
Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его заставили уволиться
12:23
Сообщайте о коррупции и получите 1 миллион сомов. Новое предложение кабмина