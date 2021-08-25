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Митинг беженцев из Афганистана. Милиция призывает участников разойтись

Сотрудники милиции призвали беженцев из Афганистана, вышедших на акцию протеста к Дому ООН в Бишкеке, прекратить митинг и разойтись. В противном случае они будут вынуждены задержать их.

Заместитель начальника УВД Первомайского района столицы Жумадыл Шералиев зачитал перед собравшимися постановление мэрии, запрещающее массовые собрания. В документе говорится, что временный запрет введен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, сегодня беженцы из Афганистана вновь вышли на акцию протеста в Бишкеке. На этот раз они собрались у здания представительства ООН в Кыргызстане.

Они по-прежнему требуют, чтобы им разрешили въезд в США, Канаду или страны Западной Европы и выдали необходимые для этого документы. По словам собравшихся, среди них есть те, кто без официального статуса проживает в Кыргызстане последние 20 лет.

Ранее они выходили на акцию к зданию посольства США. 18 августа митингующие собирались у представительства ООН в Кыргызстане. Они просили либо дать им гражданство Кыргызстана, либо перенаправить их в другое государство.

23 августа Кыргызстан ввел ограничения на оформление виз гражданам Афганистана. Эти меры приняты с учетом нестабильной военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан, а также во избежание проникновения на территорию КР нежелательных лиц и массового въезда беженцев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205069/
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