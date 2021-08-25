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Сюжет: Насилие над детьми

В Аламединском районе мужчину подозревают в развратных действиях над девочкой

В Аламединском районе мужчину подозревают в развратных действиях над девочкой. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С заявлением в милицию обратился отец несовершеннолетней. Он просил принять меры в отношении неизвестного, который 18 августа совершил развратные действия с его 11-летней дочерью.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Развратные действия» УК КР. Установлена личность подозреваемого, им оказался 46-летний А.К. На допросе он отрицал, что совершил какие-либо развратные действия с девочкой, и пояснил, что 18 августа возвращался из Казахстана. По пути домой на улице Алма-Атинской его остановила девочка 10-12 лет, которая попросила подвезти ее до Аламединского рынка. Не доехав до поворота ГЭС-2 из-за пробки, по словам мужчины, он высадил ребенка, объяснив, что собирается ехать в объезд и им не по пути. Мужчина указал, что с девочкой ехал около пяти минут, не разговаривал и не трогал ее», — сообщили в ГУВД.

Несовершеннолетняя заявила, что мужчина трогал ее за ноги, грудь и поцеловал в шею. Назначены судебно-психологические экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205067/
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