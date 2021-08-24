Страшная авария в Суусамыре. Водитель уснул за рулем, машину разорвало на части

Накануне в Суусамырской долине в аварии погибли девять человек. В ГУОБДД 24.kg сообщили подробности ДТП.
Авария произошла на 201-м километре автодороги Бишкек — Ош. Столкнулись минивен Honda Stepwgn и большегрузная машина Volvo. Девять человек, находившиеся в салоне минивена, в том числе водитель и один ребенок, скончались на месте. 29-летнего водителя Volvo госпитализировали с травмами.
Уточняется, что авария произошла на повороте. По предварительной информации, водитель Honda уснул за рулем, минивен ехал со скоростью 100 километров в час.
«Машина двигалась из Бишкека в сторону Токтогула. Водитель таксовал по этому маршруту. На 201-м километре он не успел повернуть и выехал за сплошную линию и столкнулся с большегрузом, который ехал из Баткена в Бишкек. Водитель Volvo пытался затормозить, чтобы увернуться от удара, о чем свидетельствуют следы на дороге. От Honda Stepwgn следов нет. Минивен после столкновения буквально разорвало на части», — прокомментировали происшествие в ГУОБДД.
Личности погибших:
водитель:
— Б.К.М., 1983 года рождения;
пассажиры:
- С.Т., 1965 года рождения;
- Н.К., 1968 года рождения;
- А.Ф., 2020 года рождения (внук Н.К);
- Б.Т., 1978 года рождения;
- Ж.М., 2003 года рождения;
- Т.Д., 1956 года рождения;
- Т.А., 1951 года рождения;
- Личность устанавливается.