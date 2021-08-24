Страшная авария в Суусамыре. Водитель уснул за рулем, машину разорвало на части

Накануне в Суусамырской долине в аварии погибли девять человек. В ГУОБДД 24.kg сообщили подробности ДТП.

Авария произошла на 201-м километре автодороги Бишкек — Ош. Столкнулись минивен Honda Stepwgn и большегрузная машина Volvo. Девять человек, находившиеся в салоне минивена, в том числе водитель и один ребенок, скончались на месте. 29-летнего водителя Volvo госпитализировали с травмами.

Уточняется, что авария произошла на повороте. По предварительной информации, водитель Honda уснул за рулем, минивен ехал со скоростью 100 километров в час.

«Машина двигалась из Бишкека в сторону Токтогула. Водитель таксовал по этому маршруту. На 201-м километре он не успел повернуть и выехал за сплошную линию и столкнулся с большегрузом, который ехал из Баткена в Бишкек. Водитель Volvo пытался затормозить, чтобы увернуться от удара, о чем свидетельствуют следы на дороге. От Honda Stepwgn следов нет. Минивен после столкновения буквально разорвало на части», — прокомментировали происшествие в ГУОБДД.

Уточняется, что семеро пассажиров Honda Stepwgn являлись жителями Токтогульского района, один - житель Чаткальского. Личность еще одного пассажира устанавливается.

Личности погибших:

водитель:

— Б.К.М., 1983 года рождения;

пассажиры: