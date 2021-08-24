В Кыргызстан пытались провезти контрабанду лекарств на 2,6 миллиона сомов

В Кыргызстан пытались провезти контрабанду лекарств на 2 миллиона 680 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГПС ГКНБ. Задержание произошло 23 августа в Лейлекском районе близ канала Кожо-Бакырган.

«Во время несения службы пограничный наряд совместно с сотрудниками ГКНБ и МВД КР обнаружили и задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter, следовавшую вдоль канала. В машине находились двое 27-летних граждан Кыргызстана. В ходе досмотра автомобиля было обнаружено 175 коробок лекарственных препаратов без соответствующих документов», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГПС ГКНБ

По предварительным подсчетам, стоимость задержанных лекарств — 2 миллиона 680 тысяч 600 сомов.

После оформления документов задержанные и груз были переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.