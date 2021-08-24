В Сокулуке избили мужчину, милиционеры молчали. Прокуратуру просят защитить его

Прокуратуру Чуйской области просят защитить права потерпевшего Усона Киргизбаева. Об этом сообщает общественный фонд «Кылым Шамы».

Усона Киргизбаева жестоко избили 14 июня на пахотном поле в селе Тюз. При этом присутствовали трое сотрудников ОВД Сокулукского района. Одного из них зовут Нурдин, предположительно, он занимает должность участкового.

«В перерывах между избиениями милиционеры, вместо того чтобы прекратить противоправные действия, требовали от Киргизбаева признания в мошенничестве. После его доставили в здание ОВД Сокулукского района, где предполагаемый участковый Нурдин обыскивал Киргизбаева без составления протокола и забрал 8,5 тысячи сомов, паспорт, технический паспорт на авто и мобильный телефон. После мужчину доставили в кабинет следователя, где участковый Нурдин отдал имущество и часть денег — 3,5 тысячи следователю, оставив себе остальные деньги», — сообщили в ОФ «Кылым Шамы».

Потерпевший рассказал правозащитникам, что после допроса следователь составил протокол личного обыска, отобрал его машину и отпустил домой, вернув 3,5 тысячи сомов.

«Усон Киргизбаев написал заявление в ОВД Сокулукского района, которое зарегистрировано в ЕРПП. Возможно, для искажения фактов дело зарегистрировали по статье «Хулиганство» вместо статьи «Пытки» УК КР. Супруга потерпевшего написала заявление в прокуратуру Сокулукского района, чтобы привлечь к ответственности виновных. Надзорный орган зарегистрировал факт по статье «Превышение власти» УК КР. Мы считаем, что досудебное следствие в производстве ОВД Сокулукского района ведется необъективно, а следственные действия затягивают специально», — отметили в «Кылым Шамы».

Правозащитники считают, что целесообразнее поручить следствие СО УГКНБ по Чуйской области.