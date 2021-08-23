За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 227 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, 67 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 14, остановили без водительских удостоверений — 89 человек, за управление авто с подложными номерами — 2, автохулиганство — 1, иные нарушения — 4 тысячи 54.

На штрафстоянку поставили 299 автомобилей.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.