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Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

В Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольства США

В Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольства США. По словам лидера движения «Сохраним Тян-Шань» Канышай Рыспековой, таким образом они хотят привлечь внимание мировой общественности к ситуации вокруг рудника «Кумтор».

«17 августа в Нью-Йорке начнется суд по иску Centerra Gold в отношении Кыргызстана. Мы собрались здесь, чтобы поддержать нашу страну. Со стороны Centerra Gold за последние 20 лет было много нарушений как в сфере экологии, так и налогов. Из-за складирования отходов разрушили ледники. Мы считаем, что иск компании против нашего государства — несправедливость. В социальных сетях мы будем публиковать фото- и видеоматериалы последствий работы Centerra в Кыргызстане. Мы хотим привлечь внимание мирового сообщества к ситуации», — сказала она.

Напомним, 16 мая Centerra Gold Inc. инициировала арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана — после принятия закона, позволившего ввести внешнее управление на руднике «Кумтор».

Позже Centerra Gold Inc. — «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд Южного округа Нью-Йорка. 7 июля Centerra Gold Inc. выдвинула исковые требования в отношении ОАО «Кыргызалтын», крупнейшего акционера «Центерры».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204048/
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