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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержание полковника Таалайбека Нуралиева. Что известно о первом замглавы ГСИН

Сотрудники ГКНБ задержали первого заместителя председателя ГСИН Таалайбека Нуралиева. При обыске в его кабинете оперативники нашли $3 тысячи 500 и 59 тысяч сомов. В доме — оружие, а также нарды, сундуки, ножи, мечи и мебель, изготовленные в колониях осужденными.

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По факту коррупции задержан первый зампред ГСИН Таалайбек Нуралиев

Следствие подозревает его не только в коррупции, но и руководстве целой коррупционной схемой. Нуралиеву в том числе ставится в вину и укрывательство незаконных действий среднего руководящего звена ГСИН.

И пока пресс-служба ГСИН воздерживается от комментариев по поводу задержания их высокопоставленного силовика, 24.kg решило изучить его биографию.

из интернета
Фото из интернета. Таалайбек Нуралиев

Выпускник Шымкентской средней специальной школы МВД СССР и Академии МВД Кыргызстана Таалайбек Нуралиев свою трудовую деятельность начинал в 1990 году — рядовым оперативником в ГУИН. За 30 лет службы он успел поработать как в системе службы исполнения наказаний, так и в милиции. К примеру, с 2006 по 2008 год он возглавлял ОВД Нарына. Уроженец Нарынского района, к слову, большую часть жизни прослужил на своей малой родине.

Впервые зампредом ГСИН Таалайбек Нуралиев стал в 2009-м. Проработав год, был вновь переведен в УВД Нарынской области.

Очередной резкий скачок в карьере силовика произошел в 2013 году, когда он стал помощником министра внутренних дел. На этом посту Нуралиев продержался недолго. В последующем, с 2014 по 2017-й он успел побывать заместителем начальника УВД Баткенской области, начальником УВД Иссык-Кульской области и заместителем начальника УВД Нарынской области.

На одном и том же месте силовик, судя по его официальной биографии, больше двух лет не задерживался.

В 2018 году Нуралиев был уволен из органов внутренних по возрасту. Однако спустя всего лишь год, в феврале 2019-го, пенсионер во второй раз стал первым заместителем председателя ГСИН.

В декабре того же года от должности этой впрочем был освобожден. С января по октябрь 2020-го числился советником председателя службы.

После октябрьских событий прошлого года Таалайбек Нуралиев в третий раз назначается первым заместителем главы Государственной службы исполнения наказаний.

Отметим, что 12 июня 24.kg стало известно о грубейших нарушениях, которые были допущены при освобождении кримавторитета Чынгыза Жумагулова, известного в криминальном мире по прозвищу Дoo. Собеседник редакции тогда дал понять, что произошло это не без ведома и участия вышестоящих офицеров ГСИН. В самом ведомстве эти обвинения в тот раз опровергли, заверив, что никаких нарушений допущено не было.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203033/
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