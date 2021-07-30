Инцидент на границе. Жители РТ избили главу Ак-Сайского айыльного округа

Жители села Хожа-Ало Таджикистана избили главу Ак-Сайского айыльного округа Алимбека Сабирова. Информацию 24.kg подтвердил он сам.

В данный момент он находится в региональной больнице.

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«Мы вместе с чиновниками прибыли в Таш-Тумшук, чтобы осмотреть разрушенные дома. В весеннем конфликте жители Таджикистана подожгли три дома. Собрались жители Хожа-Ало и начали возмущаться, что мы там находимся, провоцировать. Я часто бываю в Таш-Тумшуке, меня знают. Из толпы двое показали на меня и набросились. Разбили окно моей машины. Сейчас пришел пройти медицинский осмотр», — сообщил Алимбек Сабиров.

По данным обладминистрации, 29 июля в 20.10 спецпредставитель президента в Баткене Мамыржан Рахимов, замполпреда главы государства в области Мурафхан Тулаев и глава сельского округа Ак-Сай Алимбек Сабиров, осмотрев дома в селе Ак-Сай, направились в Таш-Тумшук.

«Во время осмотра сожженных домов граждан Кыргызстан собрались 15-20 жителей таджикского села Хожа-Ало. Возникло недопонимание, и один из граждан Таджикистана бросил камень в сторону машины чиновников. Во время встречи представителей правоохранительных органов глава РОВД Исфары обещал восстановить нанесенный ущерб и наказать виновников инцидента», — сказали в пресс-службе обладминистрации.

В данный момент акимы районов Баткена и Исфары, а также представители региональных силовых структур проводят встречи по недопущению конфликтов.