Инцидент на границе. Жители РТ избили главу Ак-Сайского айыльного округа

Жители села Хожа-Ало Таджикистана избили главу Ак-Сайского айыльного округа Алимбека Сабирова. Информацию 24.kg подтвердил он сам.
В данный момент он находится в региональной больнице.
По данным обладминистрации, 29 июля в 20.10 спецпредставитель президента в Баткене Мамыржан Рахимов, замполпреда главы государства в области Мурафхан Тулаев и глава сельского округа Ак-Сай Алимбек Сабиров, осмотрев дома в селе Ак-Сай, направились в Таш-Тумшук.
«Во время осмотра сожженных домов граждан Кыргызстан собрались 15-20 жителей таджикского села Хожа-Ало. Возникло недопонимание, и один из граждан Таджикистана бросил камень в сторону машины чиновников. Во время встречи представителей правоохранительных органов глава РОВД Исфары обещал восстановить нанесенный ущерб и наказать виновников инцидента», — сказали в пресс-службе обладминистрации.
В данный момент акимы районов Баткена и Исфары, а также представители региональных силовых структур проводят встречи по недопущению конфликтов.