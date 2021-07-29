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Происшествия

Изнасилования, грабежи, коррупция. В Кыргызстане зафиксирован рост преступности

С начала года в Кыргызстане зафиксировано 23,5 тысячи преступлений. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру сообщает Национальный статистический комитет.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием 2020-го рост преступности увеличился в 1,5 раза.

«Подавляющее количество преступлений (более 61 процента от общего их числа) совершено в Бишкеке и Чуйской области. Более 2 тысяч (11,6 процента) — тяжкие и особо тяжкие преступления. Основная часть из них — преступления против собственности», — говорится в сообщении.

В отличие от прошлого года, в 2,1 раза участились мошенничества, в 1,5 раза возросло количество краж, на 24,5 процента увеличилось число грабежей.

Преступления против личности в целом по республике по сравнению с прошлым годом увеличились почти на треть. При этом количество убийств возросло на 26 процентов, случаев изнасилований и покушений на изнасилование — на 34 процента, причинения менее тяжкого вреда здоровью — на 6 процентов.

На 36 процентов возросло число злоупотреблений должностным положением, в 2,2 раза — растраты вверенного имущества, в 1,4 раза — взяточничество.

На 23 процента увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наибольшая доля таких преступлений, более 57 процентов, связана с хранением наркотиков с целью их сбыта, около 40 процентов — с хранением наркотиков без цели их сбыта.

Наибольший рост преступлений отмечен в Иссык-Кульской и Ошской областях, а также в Оше и Бишкеке. Преступления совершили больше 13 тысяч человек. Больше половины из них (около 54 процентов) нигде не работали и не учились.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202466/
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