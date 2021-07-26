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В Бостери задержали члена ОПГ, вымогавшего деньги у владельца ресторана

В селе Бостери Иссык-Кульской области задержали члена ОПГ, вымогавшего деньги у владельца ресторана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, ведомство провело расследование по факту вымогательства членами организованной преступной группировки $20 тысяч у владельца одного из ресторанов Бишкека.

По факту в мае 2021 года при получении $10 тысяч были задержаны двое членов ОПГ Р.М. и Р.А.

24 июля в одном из гостевых домов в селе Бостери задержали основного организатора преступления Б.М. Он водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202126/
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