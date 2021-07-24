Посольство Кыргызстана в России опровергло заявление депутата парламента

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на заявление депутата парламента Айбека Осмонова о массовой депортации кыргызстанцев из страны.

«Фактов массовых депортаций и выдворений граждан Кыргызстана за пределы России не наблюдается, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, а также представляющих угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении.

По информации Генеральных консульств и канцелярий посольства, за июль в общей сложности со всех регионов России было выдворено всего 18 граждан Кыргызстана.

«Вместе с тем отмечаем, что на сегодняшний день в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Сахарово Московской области содержатся всего девять граждан. Из них пять граждан Кыргызстана, которые будут выдворены в соответствии с законодательством России 25 июля, остальные в начале августа, после вступления в силу решения суда. При этом один гражданин будет содержатся в ЦВСИГ до принятия решения по заявленному им ходатайству о предоставлении временного убежища», — уточнили в посольстве.

Отмечается также, что по состоянию на 23 июля в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту в Москве по событиям, произошедшим возле метро «Кузьминки», содержатся 65 граждан Кыргызстана. Правоохранительные органы продолжают выявлять причастных к этой массовой драке.

Напомним, накануне депутат парламента Айбек Осмонов на заседании сообщил, что каждый день из России депортируют по 200-300 граждан Кыргызстана.

Читайте по теме В посольстве КР в РФ рассказали о причинах массовой драки мигрантов в Москве

12 июля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. 103 человека задержаны полицией, двое госпитализированы. В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что участников драки оштрафуют и депортируют.

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на случившееся и призвало соотечественников не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство.