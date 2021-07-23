В Баткенской области у наркокурьера изъяли больше 5 килограммов наркотиков

В Лейлекском районе Баткенской области оперативники СБНОН при сбыте наркотических средств задержали 33-летнего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе личного досмотра в пакете обнаружены и изъяты брикеты с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, обнаруженное и изъятое вещество — гашиш весом 5 килограммов 540 граммов», — проинформировали в СБНОН.

В рамках досудебного расследования по факту перевозки наркотиков продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Ведутся работы по установлению других лиц, причастных к преступлению.