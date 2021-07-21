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Происшествия

В Китае наводнение у города Чжэнчжоу разрушило плотину. Погибли 12 человек

В Китае наводнением разрушена плотина у города Чжэнчжоу. В провинции Хэнань объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, при затоплении в метро Чжэнчжоу погибли 12 человек, пятеро пострадали.

Из-за сильных дождей уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в городском районе Эрци стремительно поднимался. Метеорологические бюро провинции Хэнань и Чжэнчжоу повысили уровень реагирования на ЧС при бедствиях.

В Чжэнчжоу произошло затопление тоннеля метро. Из-за ливней вода скопилась на парковке над пятой линией городского метрополитена. Один из поездов оказался на затопленном участке на перегоне между двумя станциями. Сотрудники метро эвакуировали из тоннеля около 500 человек.

На прошлой неделе из-за наводнения затопило несколько стран Европы. В Германии погибли около 170 человек, многие пропали без вести.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201582/
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