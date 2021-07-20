Кыргызстанцу в Москве сломали челюсть. Подозреваемый задержан

В Москве задержали подозреваемого в избиении кыргызстанца. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, конфликт произошел в Красносельском районе. В полицию обратился 32-летний гражданин Кыргызстана, заявивший, что он стал жертвой избиения.

Уточняется, что 21 июня около 5.00 возле одного из бизнес-центров на улице Русаковской неустановленный мужчина в ходе ссоры ударил ногой заявителя в область головы, тем самым сломав последнему нижнюю челюсть.

Подозреваемого в нанесении телесных повреждений задержали 19 июля. Им оказался 45-летний мужчина, проживающий в Москве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК РФ.