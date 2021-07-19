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Происшествия

Наводнение в Европе. Погибло больше 180 человек

Число жертв масштабного наводнения в Европе продолжает расти. Погибших более 180 человек. В Бельгии и Германии ищут пропавших без вести. Об этом сообщают российские СМИ.

Вслед за Германией и Бельгией в зоне бедствия оказались Чехия и Австрия, где тоже были совершенно не готовы к удару стихии, несмотря на то что проливные дожди в соседних странах начались почти неделю назад. Потоки воды сносили машины. В Вене затопило метро. Кадры с жителями, которые из последних сил цепляются друг за друга в попытке спастись, облетели весь мир.

Местные власти в растерянности. Помощь требовалась даже самим спасателям.

«Затопило пожарную часть, сотрудники не могли выбраться, запросили помощь. Крутой склон, течение воды было такое сильное, что выходить из здания было просто опасно для жизни», — цитируют слова пожарного Роберта Пельца.

Отмечается также, что в Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия нефть попала в водохранилище после того, как были затоплены несколько заводов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201541/
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