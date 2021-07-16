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В Алтайский край из Кыргызстана пытались незаконно ввезти сотни тонн арбузов

В Алтайский край из Кыргызстана и Казахстана не допустили к ввозу 280 тонн арбузов, по 40 тонн лука и фруктов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, инспекторы установили, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Отмечается, что за две недели в приграничных районах на российско-казахстанском участке госграницы выявлен 21 случай нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе более 390 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещен. Все грузы возвращены отправителям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201319/
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