Инцидент на Иссык-Куле. Представитель Россотрудничества сделал заявление

Представитель Россотрудничества встретился с семьей русского мальчика, которого избили сверстники на сборах дзюдоистов на Иссык-Куле. Об этом, как передает «ПолитНавигатор», в своем блоге сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он рассказал, что родителям пострадавшего была предложена помощь со стороны Россотрудничества, посольства и юристов центра «Наше право». Кроме того, представитель Россотрудничества встретился с уполномоченной по правам ребенка КР Жыпарисой Рысбековой.

«Кыргызская сторона утверждает, что эти спортивные сборы были организованы в частном порядке, что нас как объяснение не удовлетворяет совсем: какая разница, кто организатор, если был очевидный эпизод этнической и национальной розни. Давайте все же будем откровенны: хулиганство хулиганством, но били парня не за то, что он, например, левша, или с левой ноги ходит, а за то, что он этнический русский и православный. Это очевидно», — подчеркнул Евгений Примаков.

Он также сообщил, что семья 9-летнего мальчика получила приглашение приехать в Москву, сейчас разрабатывается программа.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.