17:28
USD 84.72
EUR 99.84
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Инцидент на Иссык-Куле. Представитель Россотрудничества сделал заявление

Представитель Россотрудничества встретился с семьей русского мальчика, которого избили сверстники на сборах дзюдоистов на Иссык-Куле. Об этом, как передает «ПолитНавигатор», в своем блоге сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он рассказал, что родителям пострадавшего была предложена помощь со стороны Россотрудничества, посольства и юристов центра «Наше право». Кроме того, представитель Россотрудничества встретился с уполномоченной по правам ребенка КР Жыпарисой Рысбековой.

«Кыргызская сторона утверждает, что эти спортивные сборы были организованы в частном порядке, что нас как объяснение не удовлетворяет совсем: какая разница, кто организатор, если был очевидный эпизод этнической и национальной розни. Давайте все же будем откровенны: хулиганство хулиганством, но били парня не за то, что он, например, левша, или с левой ноги ходит, а за то, что он этнический русский и православный. Это очевидно», — подчеркнул Евгений Примаков.

Он также сообщил, что семья 9-летнего мальчика получила приглашение приехать в Москву, сейчас разрабатывается программа.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201268/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение ребенка на Иссык-Куле. ДУМК призывает к толерантности к другим религиям
Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на Иссык-Куле
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Улукбек Марипов взял дело под личный контроль
Всему виной катамаран. На пляже Чолпон-Аты мужчина напал на отдыхающих
В Бишкеке из окна 11-го этажа выпал ребенок. Он скончался в реанимации
Супруга с сыном связали и избили жителя Аксыйского района
Начал задыхаться. В Бишкеке сотрудники УПСМ довезли ребенка до больницы
Трое членов ОПГ избили жителя Ошской области. Их задержали
Гибель мальчика в детдоме. На свидетелей инцидента оказывают давление
В Ноокене избили школьника. Милиция возбудила уголовное дело
Популярные новости
Сотрудник ГКНБ присвоил $200&nbsp;тысяч. Стали известны подробности Сотрудник ГКНБ присвоил $200 тысяч. Стали известны подробности
Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС
В&nbsp;Бишкеке начальника отдела ГКНБ задержали за&nbsp;присвоение $200 тысяч В Бишкеке начальника отдела ГКНБ задержали за присвоение $200 тысяч
Владельцы центра отдыха &laquo;Фонтан&raquo; заявили о&nbsp;попытке рейдерского захвата Владельцы центра отдыха «Фонтан» заявили о попытке рейдерского захвата
Бизнес
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; забота о&nbsp;близких в&nbsp;одном приложении «Мой О!» — забота о близких в одном приложении
&laquo;Керемет Банк&raquo;: финансовые показатели за&nbsp;I полугодие стабильно растут «Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут
15 июля, четверг
17:20
Инцидент на Иссык-Куле. Представитель Россотрудничества сделал заявление Инцидент на Иссык-Куле. Представитель Россотрудничества...
17:08
Массовая драка в Москве. С задержанными встретились сотрудники посольства
16:57
АБР выделил Кыргызстану $35 миллионов для снижения риска оползней
16:47
Афганских кыргызов, бежавших от талибов, планируют эвакуировать в Кыргызстан
16:31
В Чуйской области построят Бурулдайское водохранилище