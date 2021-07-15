Сын депутата Торобая Зулпукарова Нуригман напал на девушку

В Бишкеке сын депутата Жогорку Кенеша Торобая Зулпукарова Нуригман подозревается в совершении хулиганства, сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 6 июля в милицию обратилась гражданка И.А., которая заявила, что парень Н. в тот день примерно в 18.20 в одном из кафе по улице Киевской, выражаясь нецензурной бранью, нанес ей телесные повреждения.

В соцсетях появилось видео инцидента.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 119 («Мелкое хулиганство») Кодекса о проступках КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе допроса заявительница сообщила: когда она находилась на работе в кафе, в заведение пришел ее знакомый парень Н. и начал проявлять агрессию. Мужчина захотел выяснить отношения и, навалившись на барную стойку, попытался вытащить ее за руки. После чего девушка позвонила в службу 102.

В свою очередь мужчина З.Н., 2000 года рождения, в ходе допроса пояснил, что с гражданкой И.А. знаком со школы и в тот день он пытался выяснить с ней отношения.

Расследование продолжается.

Напомним, Торобай Зулпукаров находится в СИЗО ГКНБ, куда был водворен по факту коррупции по делу «Кумтора».