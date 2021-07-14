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В Бишкеке начальника отдела ГКНБ задержали за присвоение $200 тысяч

В Бишкеке начальника отдела Главного следственного управления ГКНБ Э.С. задержали за присвоение денег. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника спецслужб.

«Известно, что следователь ГКНБ присвоил $200 тысяч, принадлежащих гражданину Китая. Военная прокуратура задержала подозреваемого. Сначала решением Первомайского районного суда Бишкека Э.С. водворили в СИЗО ГКНБ до 26 августа. После  того как сотрудник спецслужб возместил ущерб в размере $100 тысяч, его отпустили под домашний арест», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201049/
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