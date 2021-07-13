Спецслужбы Казахстана пресекли незаконный экспорт боеприпасов из республики

Комитет нацбезопасности Казахстана пресек попытки международной организации заключить незаконные сделки по экспорту боеприпасов и военного имущества. Об этом со ссылкой на главу КНБ республики Карима Масимова сообщают казахские СМИ.

По словам главы КНБ, сотрудникам спецслужб стало известно, что международная структура пыталась монополизировать рынок казахстанского неиспользуемого военного имущества с целью дальнейших поставок продукции в зоны военных конфликтов. Спецслужбы пресекли эти попытки, благодаря чему были исключены внешнеполитические и имиджевые риски для Казахстана.

«К примеру, предотвращена сделка международной организации на экспорт 30 миллионов казахстанских боеприпасов. А уже в октябре 2020 года блокирован вывоз военной продукции (500 единиц кевларовых шлемов), подлежащей экспортному контролю, без оформления разрешительных документов», — поделился подробностями председатель КНБ.

Вместе с тем, сообщил глава спецслужбы, был ужесточен контроль за эксплуатацией казахстанских воздушных судов за рубежом, что позволило нивелировать их вовлечение в рисковые перевозки в зоны боевых конфликтов.

В этой связи Масимов отметил, что в сентябре прошлого года Казахстан приостановил работу трех авиакомпаний Azee Air, Sigma Airlines и Jenis Air. Напомним, тогда сообщалось, что указанные компании нарушили оружейное эмбарго ООН, так как их самолеты с казахстанской регистрацией перевозили оружие в Ливию.