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В Исфане задержаны рэкетиры. Требовали с бизнесмена $500 за покровительство

В Исфане оперативники задержали вымогателей, требовавших у местного бизнесмена $500 за покровительство. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«С заявлением в милицию обратился предприниматель одного из рынков Исфаны. Оперативники вышли на след одного из предполагаемых вымогателей. На днях сотрудники межрегионального управления СКМ МВД поймали подозреваемого с поличным при получении денежных средств в размере $300. Им оказался житель Исфаны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день подельник вымогателя был задержан в Бишкеке. Им оказался 30-летний житель Лейлекского района. Он был водворен в ИВС. Ведется работа по поиску и задержанию других соучастников преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200966/
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