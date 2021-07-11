«Гелендваген» на пляже. Водителя нашли и оштрафовали

Водителя «Гелендвагена», разъезжавшего по пляжу пансионата «Тулпар» в Иссык-Кульской области, нашли и оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

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«Сотрудники отдела обеспечения безопасности дорожного движения по УВД Иссык-Кульской области, просмотрев видео с камеры и опросив местных жителей, установили и задержали в Чолпон-Ате автомашину «Мерседес-Бенц G500». Авто водворили на штрафстоянку. В отношении 33-летнего водителя уроженца Чуйской области составлен протокол о нарушении по факту автохулиганства, которое влечет наложение штрафа четвертой категории», — говорится в сообщении.

Также сотрудники ООБДД передали всю необходимую информацию местному подразделению Госэкотехинспекции.

Напомним, ранее читатели сообщили редакции, что в селе Бостери неизвестные на «Гелендвагене» разъезжали по пляжу. Позже выяснилось, что инцидент с участием внедорожника произошел на территории пляжа, закрепленного за пансионатом «Тулпар».