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Происшествия

В Аламединском районе уничтожили больше 2,5 гектара дикорастущей конопли

Сотрудники милиции уничтожили в Аламединском районе больше 2,5 гектара дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Задействованы более 60 сотрудников милиции СБНОН ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района, представители айыл окмоту и жители района. В сельской местности было сформировано пять групп по 53 человека. Мероприятия уже прошли в селах Гроздь, Мраморном, Лебединовка, Аламедин, Васильевка. Было выявлено и уничтожено больше 2,5 гектара дикорастущей конопли, вес которой составил 3 тонны 740 килограммов», — говорится в сообщении.

В милиции также призвали жителей Чуйской области незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах произрастания или незаконного выращивания наркосодержащих растений для своевременного принятия мер по их уничтожению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200458/
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