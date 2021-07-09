В Аламединском районе уничтожили больше 2,5 гектара дикорастущей конопли

Сотрудники милиции уничтожили в Аламединском районе больше 2,5 гектара дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Задействованы более 60 сотрудников милиции СБНОН ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района, представители айыл окмоту и жители района. В сельской местности было сформировано пять групп по 53 человека. Мероприятия уже прошли в селах Гроздь, Мраморном, Лебединовка, Аламедин, Васильевка. Было выявлено и уничтожено больше 2,5 гектара дикорастущей конопли, вес которой составил 3 тонны 740 килограммов», — говорится в сообщении.

В милиции также призвали жителей Чуйской области незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах произрастания или незаконного выращивания наркосодержащих растений для своевременного принятия мер по их уничтожению.