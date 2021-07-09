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Россельхознадзор обеспокоен незаконным вывозом животных в Кыргызстан

С начала года в Кыргызстан и Казахстан из России пытались 13 раз незаконно вывезти животных и птиц. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

По его данным, 2 тысячи 183 головы скота из нескольких областей России хотели провезти без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие места выхода груза, и информации о проведении карантинных мероприятий.

Из них 693 животных сейчас находятся на карантине в Акбулакском районе, а 1 тысяча 343 головы скота возвращены по месту выхода для устранения нарушений.

«Проблема незаконного перемещения животных осложняется отсутствием на законодательном уровне закрепленных правил их идентификации. Учет животных позволил бы обеспечивать прослеживаемость их происхождения и перемещения, противодействовать нелегальным перевозкам скота, оперативно выявлять нарушителей. Россельхознадзор считает крайне важным внедрение обязательной идентификации животных по всей России», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200441/
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