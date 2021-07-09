500 килограммов конопли уничтожили в Чуйском районе милиционеры

Более 50 соток дикорастущей конопли уничтожили в Чуйском районе сотрудники милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«С 5 июня сотрудниками милиции ОВД Чуйского района совместно с местными органами власти проводятся мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли. В результате она была выявлена и уничтожена на площади более 0,5 гектара, вес составил 500 килограммов. Сначала растения скосили, а потом сожгли», — уточнили в милиции.

Отмечается, что схожие рейдовые мероприятия сегодня проводятся по всей территории Чуйской области.