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Происшествия

500 килограммов конопли уничтожили в Чуйском районе милиционеры

Более 50 соток дикорастущей конопли уничтожили в Чуйском районе сотрудники милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«С 5 июня сотрудниками милиции ОВД Чуйского района совместно с местными органами власти проводятся мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли. В результате она была выявлена и уничтожена на площади более 0,5 гектара, вес составил 500 килограммов. Сначала растения скосили, а потом сожгли», — уточнили в милиции.

Отмечается, что схожие рейдовые мероприятия сегодня проводятся по всей территории Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200429/
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