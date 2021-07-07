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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование девочки в Кемине. Милиции еще не удалось допросить потерпевшую

Сообщение адвоката о регулярном изнасиловании 13-летней девочки в Чуйской области зарегистрировано в ЕРПП по статье 164 «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, правоохранители задержали подозреваемого и доставили в Кеминский РОВД для допроса. Но также для следствия нужно допросить и потерпевшую. Однако адвокат Шердор Абдыкапаров, написавший заявление об изнасиловании, уклоняется от явки по вызову следователя, мотивируя это тем, что не доверяет ему и будет добиваться передачи дела в ГУВД Чуйской области.

Следствию до сих пор не удалось допросить несовершеннолетнюю. Следователь ОВД Кеминского района вынес постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Следственная служба поручила обеспечить явку потерпевшей и свидетелей.

Накануне адвокат Шердор Абдыкапаров сообщил 24.kg, что в Чуйской области мужчина регулярно насиловал племянницу.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200120/
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