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Активистам «Баштан Башта» и Улану Усеину угрожали в Баткене

Активистам «Баштан Башта» оказывали давление некие молодые люди. Они потребовали, чтобы члены движения покинули Баткен. Об этом команда сообщила в соцсетях.

По их словам, возле кафе, где они ужинали, их поджидали молодые люди спортивного телосложения. «Они в масках в агрессивной форме требуют покинуть область. Молодые люди в масках оказывают давление. Мы не получили внятного ответа, почему собравшиеся вокруг машины люди выдвигают противозаконные требования», — написали члены движения в Twitter.

При этом лидер движения Улан Усеин заявил, что обратился в милицию с просьбой установить личность мужчин и привлечь к ответственности.

Как пояснили в движении «Баштан Башта», команда находится в Баткенской области в рамках реализации проекта по предпринимательству. Активисты планируют обучить желающих навыкам продвижения своих услуг и продажи товаров на онлайн площадках.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199972/
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