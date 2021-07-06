Активистам «Баштан Башта» и Улану Усеину угрожали в Баткене

Активистам «Баштан Башта» оказывали давление некие молодые люди. Они потребовали, чтобы члены движения покинули Баткен. Об этом команда сообщила в соцсетях.

По их словам, возле кафе, где они ужинали, их поджидали молодые люди спортивного телосложения. «Они в масках в агрессивной форме требуют покинуть область. Молодые люди в масках оказывают давление. Мы не получили внятного ответа, почему собравшиеся вокруг машины люди выдвигают противозаконные требования», — написали члены движения в Twitter.

Молодые люди в масках продолжают оказывать давление. Мы так и не получили внятного ответа почему собравшиеся вокруг машины люди выдвигают противозаконные требования покинуть область. pic.twitter.com/RpPbOSD9Se — Баштан Башта (@bashtan_bashta) July 5, 2021

При этом лидер движения Улан Усеин заявил, что обратился в милицию с просьбой установить личность мужчин и привлечь к ответственности.

Как пояснили в движении «Баштан Башта», команда находится в Баткенской области в рамках реализации проекта по предпринимательству. Активисты планируют обучить желающих навыкам продвижения своих услуг и продажи товаров на онлайн площадках.