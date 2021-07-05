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За незаконную миграцию соотечественников кыргызстанец предстанет перед судом

За незаконную миграцию соотечественников кыргызстанец предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД провели проверку по опубликованной в СМИ информации, что у шести кыргызстанцев, прибывших на работу в Бурятию (Россия), отобрали паспорта и незаконно удерживали работодатели.

«Сотрудники милиции установили, что кыргызстанец Т.Н., не имея разрешения на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызстана за пределы страны, оказывал соотечественникам такие услуги. Размещая объявления в социальных сетях, на рынках Бишкека, обещал хорошие условия и высокий заработок. Кроме того, задержанный обеспечивал мигрантов фиктивными справками и основаниями, дающими права для въезда в Россию», — отметили в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 122 (Организация незаконной миграции) Кодекса о проступках. Гражданину Т.Н. предъявлено уведомление о подозрении, дело направлено в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199861/
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