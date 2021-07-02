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Происшествия

В Чуйском районе 45-летний мужчина застрелил свою сожительницу

В Чуйском районе 45-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«30 июня в дежурную часть ОВД Чуйского района проступило сообщение, что на одном из пастбищ женщина совершила самоубийство, застрелившись. Выехав на место и осмотрев тело погибшей, следственная группа обнаружила на нем следы, указывающие на насильственную смерть», — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний сожитель убитой. По версии следствия, убийство произошло на почве пьяной ссоры. Сообщается также, что они оба работали на пастбище чабанами.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199637/
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