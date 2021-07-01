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Происшествия

В Иссык-Атинском районе женщина задушила освободившегося из тюрьмы брата

В Иссык-Атинском районе в селе Сары-Жон 39-летняя местная жительница убила собственного брата, который недавно освободился из мест лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«30 июня в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в одном из сараев, расположенных в селе Сары-Жон. Выехавшая на место группа обнаружила на теле следы насилия и установила личность погибшего. Им оказался 36-летний местный житель», — говорится в сообщении.

По подозрению в убийстве была задержана родная сестра убитого. В ходе допроса она рассказала, что брат освободился из колонии 29 июня.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанная

«По ее словам, после освобождения он приехал к ней домой. Вместе с родственниками они провели «тулоо». На следующий день между ними произошла ссора, и она задушила брата», — уточнили в милиции.

Подозреваемая водворена в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199500/
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