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Происшествия

В Бишкеке из окна 11-го этажа выпал ребенок. Он скончался в реанимации

В Бишкеке из окна 11-го этажа многоквартирного дома вчера выпал шестилетний ребенок, сегодня утром он скончался. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, инцидент произошел накануне примерно в 20.15 на улице Каралаева. В милицию из Городской детской клинической больницы № 3 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделением с диагнозом «сотрясение головного мозга» и различными телесными повреждениями доставили маленького мальчика.

Сегодня примерно в 10.45 ребенок умер, не приходя в сознание. Начато досудебное производство, назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199292/
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