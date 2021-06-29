Работающий в алкомаркете кыргызстанец в Москве напал на посетителя. Он задержан

В Москве за драку задержали кыргызстанца. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, накануне в одном из алкомаркетов города, расположенном на улице Народного Ополчения, произошел конфликт. Между 27-летним покупателем и 28-летним продавцом — уроженцем Кыргызстана началась ссора, которая переросла в драку.

В ходе потасовки мигрант нанес москвичу удар бутылкой алкоголя по голове. Медики диагностировали у мужчины ушибленную рану теменной области. По данным полиции, инцидент произошел в районе 17.30 по московскому времени.

Пострадавший написал заявление в полицию. Подозреваемого задержали.